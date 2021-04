1









Ventiquattr'ore dopo la vittoria della squadra di Pirlo contro il Parma, a scendere in campo è l'Under 23 di Lamberto Zauli, che nel recupero della 32a giornata del girone A di Serie C affronterà l'Olbia distante 3 punti dai bianconeri: Juve nona a 48 in zona playoff, ma in caso di vittoria supererebbe il Pontedera piazzandosi una posizione più su.



Qui sotto la cronaca della partita azione per azione



54' - Ancora Olbia vicina alla rete: doppio passo di Ragatzu in area, supera un difensore e calcia sul primo palo da distanza ravvicinata. Bravo Israel a metterci la mano e deviare sulla traversa.



47' - Olbia in vantaggio! La sblocca Biancu con un destro non potente ma preciso che si infila all'angolino: Israel si allunga sulla sua destra ma non ci arriva.



46' - Ripartiti!



INTERVALLO



43' - Occasione per la Juve poco prima dell'intervallo: verticalizzazione di Fagioli pe Aké, che resiste alla pressione di Cadili, prova a piazzarla sul primo palo col piatto destro ma colpisce l'esterno della rete.



32' - Cross teso di Anzolin dalla sinistra, Brighenti stacca tutto solo di testa ma angola troppo alla sinistra del portiere avversario. 22' - Grande giocata di Rafia: recupera un pallone che sembrava perso sul fondo sulla fascia sinistra, supera il portiere con una finta, la mette in mezzo dove però nessun giocatore bianconero riesce ad arrivare.



16' - Bella cavalcata di Di Pardo sulla destra, cross basso raccolto da Aké che prova il tap-in ma il suo destro viene respinto dalla difesa.



7' - Brighenti approfitta di un rimpallo in area avversaria, incrocia col destro ma il pallone finisce a lato.



5' - Risposta Juve: Rafia è solo dentro l'area pescato da Ranocchia, colpisce male di testa e il pallone prende un'altra direzione.



4' - Primo brivido del match: errore di Di Pardo, Udoh a tu per tu con Israel centra la traversa.



1' - Partiti!



Le formazioni ufficiali:



Juventus (4-3-2-1): Israel; Di Pardo, Dragusin, Alcibiade, Anzolin; Fagioli, Peeters, Ranocchia; Aké, Rafia; Brighenti. A disp.: Nocchi, Bucosse, De Marino, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Troiano, Dabo, Compagnon, Leone, Marques, Vrioni. All.: Zauli.

Olbia (4-3-3): Tornaghi; Arboleda, Altare, Emerson, Cadili; Lella, LaRosa (27' Occhioni), Ladinetti; Biancu, Ragatzu, Udoh. All.: Canzi.