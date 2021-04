- Pronti-via ed è subito brivido con la traversa colpita da Udoh. Poteva fare qualcosa in più sul gol di Biancu.- Clamoroso l'errore in avvio di gara che sarebbe potuto costare caro alla Juve.- Ormai stabilmente in prima squadra, viene 'prestato' all'Under 23 e dà sicurezza a tutto il reparto. Non sbaglia nulla.- Puntuale e preciso, respinge ogni pericolo avversario.- Dietro difende bene, quando sale sulla trequarti è sempre pericoloso con i suoi cross tesi che per poco Brighenti non sfrutta.- Spinge meno di Anzolin).- Sostanza e qualità per la Juve di Zauli. Due fiammate che potevano diventare decisive, quando parte palla al piede non lo fermano più. Cala alla lunga.- Sostanza e poco altro, troppo fuori dal gioco.- Entra e trova il gol del pareggio con un destro dal limite deviato da Arboleda).- Leggermente meglio di Peeters, ma anche lui si muove poco e Zauli lo sostituisce nella ripresa.- Entra in un momento di difficoltà per la Juve e prova a bloccare gli attacchi dell'Olbia).- E' il più pericoloso della Juve. Cerca spesso il guizzo ma non è giornata.- Mezzo voto in meno di Aké per quell'occasione sprecata di testa tutto solo a inizio gara. Ma sono gli unici che provano a inventarsi qualcosa fino al gol di Compagnon.).- Spesso isolato lì davanti, sgomita e sbraccia ma alla fine concretizza poco. Un destro a incrociare che angola troppo e un colpo di testa che non impensierisce Tornaghi. Poi, il nulla fino al cambio.- Era entrato pe ribaltare la gara, ma lì davanti si è visto poco).