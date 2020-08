Non solo la prima squadra. Oggi riparte la stagione anche della Juventus Under 23. Una squadra rinnovata nello staff tecnico. Il nuovo allenatore, dopo l'esperienza di Pecchia e la promozione-lampo di Pirlo in prima squadra, è Lamberto Zauli, promosso a sua volta dalla Primavera appena condotta agli ottavi di finale di Youth League. Il suo vice è Mirko Conte. Oggi l'Under 23, che viaggia verso il terzo anno di attività, si ritrova a Vinovo per mettere le basi dell'annata 2020-2021, che prevederà l'impegno nel campionato di Serie C.