La Juventus vuole rinforzare non soltanto la prima squadra di Maurizio Sarri, ma anche dare a Fabio Pecchia e alla sua Under 23 tutti gli strumenti per provare a lottare per i prossimi playoff in Serie C. Motivo per cui, secondo quanto riportato da TuttoCalcioPuglia, i bianconeri seguono da vicino il talento Dany Mota Carvalho, attaccante classe '98 dell'Entella, accostato anche al Bari in vista della prossima stagione.