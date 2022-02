Nuovo orario per la sfida di campionato tra la Juve Under 23 e la Pro Patria (squadra che ha visto l'"esplosione" del nuovo acquisto bianconero Federico Gatti), valida per il recupero della 19^ giornata di Serie C. Il match in programma il 23 febbraio si giocherà alle 14.30 invece che alle 18.00, come stabilito dalla Lega Pro che ieri ha annunciato la modifica degli orari di undici partite del turno infrasettimanale. Prima di allora, comunque, la squadra di mister Zauli scenderà in campo per altre tre sfide: domani è atteso il Mantova in casa, dopodichè sarà la volta di Piacenza e Seregno.