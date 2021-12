Nuovo orario per la sfida di campionato tra, ultimo impegno del 2021 per la squadra di mister Zauli. La Lega Pro ha infatti comunicato che il match, in calendario martedì 21 dicembre allo Stadio Moccagatta di Alessandria, non si disputerà più alle 18 ma alle. Prima, però, i bianconeri, reduci da tre sconfitte consecutive, sono attesi da altre due importanti partite di Serie C: domani pomeriggio affronteranno il Trento in casa, mentre sabato 18 incontreranno il Legnago in trasferta.