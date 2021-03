Dopo la brutta sconfitta subìta contro il Lecco, la Juve Under 23 alza la testa. I bianconeri riescono a passare in vantaggio grazie ad un colpo di testa da rapace d’area di Brighenti ma dopo pochi minuti vengono ripresi a causa di una disattenzione difensiva. A regalare i tre punti a Zauli è Akè nei minuti di recupero. Ritmi bassi, giro palla lento e prevedibile e nessuno spunto da parte dei calciatori che sarebbero chiamati a fare la differenza. Il Novara, in dieci dal 50’ rischia poco ed è più colpa della squadra di Zauli che meriti propri. Sul finire del match, però, i bianconeri sono bravi a crederci e conquistare i tre punti. Dal punto di vista della prestazione, però, c’è molto da rivedere.





IL TABELLINO



Juve Under 23-Novara: 2-1



Marcatori: (Brighenti 24', Zunno 40', Akè 91')



Juve Under 23 (4-4-2): Nocchi; Di Pardo, Delli Carri, Alcibiade, De Marino; Akè, Peeters, Ranocchia (Leone 71'), Felix Correia; Brighenti (Rafia 67'), Marques​. A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Gozzi, Barbieri, Verduci, Troiano, Dabo, Compagnon.​ All. Zauli

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Buzzegoli (Collodel 65'), Schiavi ; Malotti, Lanini (Bortoletti 86'), Zunno ((Panico 51') ); Gonzalez (Migliorini 51'). A disp. Desjardins, Moreo, Lamanna, Pagani, Piscitella, Bellich, Cisco, Tordini. All. Banchieri



Ammonizioni: (Bove (N) 31' e 50', Correia (J) 37', Ranocchia (J) 56', De Marino (J) 71', Di Pardo (J) 77', Corsinelli (N) 92', Rafia (J) 92')



Espulsioni: (Bove (N) 50')



Arbitro: ​Sig. Marco Ricci della sezione di Firenze



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



FISCHIO FINALE



91' - GOL JUVENTUS, Akè si ritrova il pallone tra i piedi e da dentro l'area lascia partire un missile imprendibile



90' - Adesso il Novara è costretto a giocare in nove a causa di un infortunio e l'esaurimento delle sostituzioni disponibili



84' - OCCASIONE JUVE, calcio di punizione dalla distanza di Rafia che costringe Lanni a togliere il pallone dall'incrocio



70' - OCCASIONE NOVARA, tiro potente di Panico, bravo Nocchi a opporsi



65' - Nonostante la superiorità numerica la Juve Under 23 fatica a rendersi pericolosa



55' - OCCASIONE JUVE, palla in mezzo di Akè, la conclusione di Correia viene murata da un difensore



50' - Espulso Bove per il Novara



46' - Via ai secondi 45' di gara



INTERVALLO



40' - GOL NOVARA, disattenzione della difesa bianconera, palla che filtra e Zunno che segna il pari



35' - Colpo di testa ravvicinato di Zunno che salta sopra De Marino, la conclusione è però debole



30' - OCCASIONE NOVARA, incornata di Bove che termina a fil di palo



24' - GOL JUVENTUS, batti e ribatti in area, Brighenti da pochi metri trova il tempo giusto per spingere il pallone in rete



19' - OCCASIONE JUVE, tiro-cross di Marques, Lanni toglie il pallone dalla disponibilità di Brighenti che avrebbe colpito a rete



11' - OCCASIONE NOVARA, brutta palla persa di Felix Correia e intervento sbagliato di Delli Carri, Gonzalez si ritrova al limite dell'area, la sua conclusione viene parata da Nocchi



3' - Bella palla sul secondo palo di Correia, sponda in mezzo di Di Pardo spazzata dalla difesa ospite



2' - OCCASIONE NOVARA, Tiro piazzato di Zunno dentro l'area, bravo Nocchi a deviare



0' - Ricci fischia l'inizio del match