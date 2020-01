Quattro risultati utili consecutivi (Coppa Italia compresa), una vittoria importante contro l'Arezzo a dar fiducia e continuità. Come non accadeva da tempo. Ecco perché non è da sottovalutare questo 'momento' dell'Under 23 bianconera, ecco perché la partita contro il Novara - recupero della ventesima giornata - assume tutt'altra forma e tutt'altro spessore. Alle 15, al Moccagatta di Alessandria, la squadra di Pecchia proverà a buttar giù una delle regine della categoria: seguite la diretta testuale su IlBianconero.com.



CRONACA

45' - Termina senza recupero il primo tempo: è 0-0 ad Alessandria.

42' - Gonzalez fa passare un pallone interessante per Piscitella: esce bene Nocchi, che sventa la minaccia.

31' - Ci prova Buzzegoli dalla distanza: para Nocchi.

20' - Ancora Collodel, e ancora Nocchi! Il novarese liberato da Narni spara addosso al portiere bianconero, bravo in uscita bassa. Sulla ribattuta, ancora il destro di Collodel: salva Frabotta quasi sulla linea.

19' - Destro di Collodel da ottima posizione: palla fuori di niente.

18' - Altra grande occasione per il Novara: lancio verso Gonzalez, che si trova a tu per tu con Nocchi. Quest'ultimo è bravissimo a deviare in angolo.

16' - Imbarazzante retropassaggio di Rosa verso Nocchi: Bortolussi intercetta a centimetri dalla porta, ma il suo sinistro finisce alto. Scampato pericolo per la Juventus.

15' - Olivieri si libera sulla trequarti e prova il sinistro dai 20 metri: il tentativo è largo.

11'- Prima vera occasione della gara: Zanimacchia recupera palla sulla trequarti e tenta il mancino da posizione defilata. Palla out. Di parecchio.

1' - Inizia il match.



JUVE-NOVARA 0-0

Juventus U23 (4-2-3-1): Nocchi; Rosa, Alcibiade, Mulè, Frabotta; Toure, Fagioli; Clemenza, Zanimacchia, Portanova; Olivieri. A disp. Loria, Raina, Di Pardo, Marchi, Anzolin, Rafia, Dragusin, Frederiksen, Del Sole, Ahamada, Gozzi, Ranocchia. All. Pecchia.

Novara (4-3-3): Marchegiani, Cagnano, Sbraga, Bove, Nardi, Buzzegoli, Collodel, Bortolussi, Gonzales, Piscitella, Cassandro. A disp. Marricchi, Tartaglia, Pogliano, Zunno, Cisco, Capanni, Fonseca, Bellich, Barbieri, Pinzauti, Pinotti, Peralta. All. Banchieri.