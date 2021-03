di Marco Amato

La Juve Under 23 vince nei minuti di recupero contro il Novara con il risultato di 2 a 1. Prestazione non esattamente indimenticabile dei bianconeri che sono mancati soprattutto negli uomini di maggior qualità. Contava vincere, come sempre, ma c'è bisogno di tornare ad alzare i ritmi per garantirsi un posto in zona playoff. NOCCHI 7 – In più di un’occasione salva la porta bianconera



DI PARDO 6.5 – Bene in entrambe le fasi, l’esperienza in prima squadra sembra avergli giovato in particolare nella sfrontatezza con la quale palla al piede macina chilometri sulla destra



DELLI CARRI 6 – Qualche sbavatura di troppo, non è sempre preciso e attento



ALCIBIADE 6 – L’errore è di reparto, ma nella rete dell’1 a 1 novarese probabilmente avrebbe potuto fare di più a livello di lettura. Note positive: suo il colpo di testa in area che poi porta al gol di Brighenti e mette lo zampino anche nell'occasione della rete di Aké



DE MARINO 6 – Riesce a contenere le avanzate avversarie e in qualche occasione si prende la libertà di lasciar andare la gamba e ribaltare l’azione; sotto questo punto di vista cala verticalmente nella ripresa



AKE 6.5 – Più bello che utile, le doti ci sono ma non riesce mai ad essere incisivo e a metterle a servizio della squadra. Nei minuti di recupero, però, segna il suo primo gol in bianconero e regala i tre punti alla sua squadra: una giocata che alza decisamente il voto



PEETERS 7 – Ci mette sempre lo zampino quando si tratta di frenare le avanzate avversarie. Impedisce più di una volta al Novara di partire in contropiede



RANOCCHIA 5.5 – Non è particolarmente brillante e non riesce a tenere sui suoi piedi le redini del gioco. Tanti errori in fase di impostazione che permettono al Novara di recuperare palla (Dal 71' LEONE 6 - Tocca tanti palloni e lo fa con qualità e precisione)



CORREIA 5.5 – Eccesso di fiducia e leziosità, perde due palloni pericolosi nella trequarti bianconera



BRIGHENTI 7 – Zampata da attaccante di grande esperienza, quale lui è, per firmare l’1 a 0 della Juventus (Dal 67' RAFIA 5.5 - Si fa notare per un gran calcio di punizione che per poco si infila all'incrocio e basta. Prende un'ammonizione ingenua e dovrà saltare la prossima)



MARQUES 6 – Quando prende palla negli ulti metri di campo riesce a creare occasioni pericolose. Per ampi tratti di match, però, scompare dal vivo del gioco



All. ZAULI 6 - Tre punti portati a casa e la sufficienza è d'obbligo. La squadra, però, fa girare palla in maniera lenta e prevedibile e per poco spreca 40 minuti di superiorità numerica