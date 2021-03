IL TABELLINO



Juve Under 23-Novara: 2-1



Marcatori: (Brighenti 24', Zunno 40', Akè 91')



Juve Under 23 (4-4-2): Nocchi; Di Pardo, Delli Carri, Alcibiade, De Marino; Akè, Peeters, Ranocchia (Leone 71'), Felix Correia; Brighenti (Rafia 67'), Marques​. A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Gozzi, Barbieri, Verduci, Troiano, Dabo, Compagnon.​ All. Zauli

Novara (4-2-3-1): Lanni; Corsinelli, Pogliano, Bove, Cagnano; Buzzegoli (Collodel 65'), Schiavi ; Malotti, Lanini (Bortoletti 86'), Zunno ((Panico 51') ); Gonzalez (Migliorini 51'). A disp. Desjardins, Moreo, Lamanna, Pagani, Piscitella, Bellich, Cisco, Tordini. All. Banchieri



Ammonizioni: (Bove (N) 31' e 50', Correia (J) 37', Ranocchia (J) 56', De Marino (J) 71', Di Pardo (J) 77', Corsinelli (N) 92', Rafia (J) 92')



Espulsioni: (Bove (N) 50')



Arbitro: ​Sig. Marco Ricci della sezione di Firenze