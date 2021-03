Nel tardo pomeriggio di oggi - si comincia alle 18 e su ilbianconero.com potrete seguire la diretta testuale - la Juve Under 23 torna in campo al Moccagatta per affrontare il Novara. A fischiare l'inizio della partita sarà il signor Marco Ricci della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Fabio Mattia Festa di Avellino ed Emanuele Bocca di Caserta. Quarto uomo dell'incontro sarà invece Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. La Juventus torna in campo per cancellare la brutta sconfitta del weekend contro il Lecco: un 4 a 0 pesantissimo che potrebbe aver lasciato delle scorie.