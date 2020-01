di Cristiano Corbo

All'ultimo respiro. Con il colpo gobbo. La Juve Under 23 si perde e si ritrova contro il Novara: va prima in doppio svantaggio con i gol di Collodel e Gonzalez, poi la riacciuffa in maniera quasi insperata con i colpi di Olivieri e (da calcio di rigore) Del Sole. E' 2-2 ad Alessandria. E Pecchia trova il quinto risultato utile tra campionato e Coppa. Ecco le pagelle.



NOCCHI 6.5 - Ha tenuto viva la Juve finché ha potuto, poi ci ha pensato il (suo) destino: rilancio sbagliato, parata a metà. Vantaggio ospite.



ROSA 5 - Un retropassaggio scellerato e una partita in costante sofferenza. Per fortuna della Juve si è fermato lì.

DI PARDO 6 - Sfugge Cisco e vale il raddoppio novarese. Qualcosa in più l'ha data, però.



ALCIBIADE 5.5 - Quanto ha potuto, l'ha fatto. Ciò non vuol dire che sia stato abbastanza.



MULE' 5 - La prova non è così malvagia, non da insufficienza grave. Però... però ecco, sul primo gol poteva fare qualcosa in più. A sensazione.



FRABOTTA 6 - Mai uno spunto, mai una sgroppata. Da lui ci si aspetta qualcosa in più. E con cstanza.



TOURE 5.5 - Non dà dinamismo, né detta i tempi nella prima parte di gara. Cambia radicalmente tono ed espressione nella ripresa, resistendo e dando nuovi guizzi alla Juve. FAGIOLI 5 - Serviva un'iniezione di qualità, data soprattutto l'evanescenza (o inconsistenza?) di Clemenza. Nada.

AHAMADA 6 - Alza il livello dell'intensità, almeno.



CLEMENZA 5 - Ci sono partite in cui è l'uomo in più, altre in cui è l'uomo in meno. Seconda versione, oggi.

RAFIA 4 - La gara è praticamente compromessa sin dal suo ingresso in campo, lui non fa nulla per cambiare le cose. Il rosso è dettato da un'ingenuità colossale.



ZANIMACCHIA 5 - 45 minuti di fuffa. Pecchia lo tira fuori per Del Sole a fine primo tempo, ma forse una bocciatura così - a meno che non sia fisica - è ingenerosa.

DEL SOLE 7 - Prova a dare sprint e voglia ai bianconeri. E' da solo, però. E da solo va dal dischetto: il 2-2 è un atto di coraggio.



PORTANOVA 5 - Pure qui: nessuno che si butta dentro, né una trama di gioco degna di questo nome. Anche Manolo ha pecche quando c'è da verticalizzare.

MARCHI 6 - Tiene botta e ha voglia di fare. Darà sicuramente il suo contributo nello spogliatoio.



OLIVIERI 6.5 - Non fa da boa, e ci può stare. Ma attaccare gli spazi, opzione che ha nelle corde, oggi sembra un'opzione mai presa in considerazione. Ecco, lo fa mezza volta e... gol.



PECCHIA 6 - Partita costantemente in sofferenza. Novara forte, e va bene: ma la reazione è orgoglio e voglia. Così si va lontano.