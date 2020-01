Juve Under 23-Novara 2-2, il tabellino



JUVE-NOVARA 2-2 (0-0)



Marcatori: 48′ Collodel, 65′ Gonzales, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.



Juventus U23 (4-3-3): Nocchi, Oliveira Rosa (55′ Di Pardo), Mulé, Alcibiade, Frabotta; Toure, Fagioli (74′ Ahamada), Portanova (65′ Marchi); Zanimacchia (46′ Del Sole), Olivieri, Clemenza (55′ Rafia). A disp. Loria, Raina, Anzolin, Frederiksen, Dragusin, Gozzi Iweru, Ranocchia. All. Pecchia.



Novara (4-3-3): Marchegiani; Cassandro, Sbraga, Bove, Cagnano; Nardi, Buzzegoli, Collodel; Gonzales (85′ Bellich), Bortolussi (85′ Capanni), Piscitella (55′ Cisco). A disp. Marricchi, Tartaglia, Pogliano, Zunno, Fonseca, Barbieri, Pinzauti, Pinotti, Peralta. All. Banchieri.



Arbitro: Pashuku di Albano Laziale



Ammonito: Cagnano (N)



Espulso: Rafia (J)