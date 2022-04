Niente Renate per Enzo Barrenechea. Il centrocampista della Juve Under 23 sarà costretto a saltare il match in programma domenica alle 17.30 a causa dell'ammonizione rimediata da diffidato durante la partita infrasettimanale contro il Fiorenzuola, persa dai bianconeri di mister Zauli per 1 a 0. Come ufficializzato dal Giudice Sportivo, il classe 2001 dovrà scontare un turno di squalifica. A rischio "stop" anche Andrea Brighenti: a sua volta sanzionato con un giallo nel corso della gara di mercoledì, è entrato in diffida e al prossimo cartellino sarà fermato.