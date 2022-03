Niente trasferta a Lecco per Emanuele Zuelli. Il giovane centrocampista della Juve Under 23 non potrà prendere parte alla sfida di domani di campionato perchè dovrà scontare un turno di squalifica, dopo l'ammonizione rimediata da diffidato durante la partita di domenica contro il Sudtirol. Oltre a lui, mister Lamberto Zauli non potrà fare affidamento nemmeno su Alessandro Sersanti, alla seconda giornata di "fermo" dopo il rosso rimediato con la Pro Sesto.