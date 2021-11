62’ || GOOOOOOOOOOL DI HAAAAAAAAAANS!



Rientro con gol per Nicolussi Caviglia, dopo quasi un anno di stop.



Bentornato Hans!



FORZA, RAGAZZI, CREDIAMOCI! #Under23 #SüdtirolJuve [2-1] #CoppaItaliaSerieC — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) November 3, 2021

È tornato in campo dopo mesi di inattività ed è subito andato a segno. Grande rientro per Hansnelladi mister Zauli, rimasto ai box per quasi un anno a causa della rottura del menisco - arrivata, peraltro, dopo quella del crociato - e recuperato per la partita odierna di Coppa Italia contro il, squadra che può vantare la migliore difesa europea. Il promettente centrocampista classe 2000 ha firmato il gol del 2-1 al 63', con un tiro di piatto che ha spiazzato il portiere della formazione di casa.