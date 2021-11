Le parole di Nicolussi Caviglia ai canali ufficiali della Juventus, nel post Sudtirol-Juventus Under 23:"È stata un’emozione grandissima tornare in campo dopo quasi un anno e sognavo questo momento da tanto tempo ormai. Sono e siamo molto dispiaciuti, però, per questa eliminazione dalla Coppa Italia perché ci tenevamo molto a passare il turno. Io ho cercato di dare il mio contributo per ribaltare il risultato, ma purtroppo non è bastato. Nel finale siamo stati anche un po’ sfortunati con il palo colpito da Cudrig, ma dobbiamo guardare avanti. Domenica ci attende un’altra gara complicata contro il Lecco e l’obiettivo sarà quello di portare a casa un buon risultato. Sono felice anche per aver ritrovato il gol al mio rientro, è stata davvero una bella sensazione"