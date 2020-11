Domani alle 12.30 la Juventus Under 23 giocherà una nuova partita del campionato di Serie C in Sardegna, allo stadio Nespoli di Olbia. Nella squadra sarda ci sono anche due prodotti del vivaio juventino: Manuel Giandonato e King Udoh. Oltre all'eterno talento di orbita Cagliari Daniele Ragatzu.

Questa la lista completa dei convocati dell'allenatore Max Canzi:

PORTIERI

Luca BARONE, Paolo TORNAGHI, Maarten VAN DER WANT



DIFENSORI

Giorgio ALTARE, Christian ARBOLEDA, Andrea CADILI, Gabriele DALLA BERNARDINA, EMERSON Ramos Borges, Luca LA ROSA, Francesco PISANO, Valerio SECCI



CENTROCAMPISTI

Roberto BIANCU, Mattia D'AGOSTINO, Antonio DEMARCUS, Manuel GIANDONATO, Riccardo LADINETTI, Nunzio LELLA, Fabio OCCHIONI, Nicholas PENNINGTON



ATTACCANTI

Andrea COCCO, Luca GAGLIANO, Federico MARIGOSU, Daniele RAGATZU, King UDOH