La Juventus Under 23 torna in campo al Moccagatta di Alessandria per sfidare l'Albinoleffe oggi alle 17.35 il calcio d'inizio. Sugli spalti ad assistere alla partita il vice presidente bianconero Pavel Nedved, che è stato pizzicato dalle telecamere. I bianconeri attualmente occupano il settimo posto in classifica con 42 punti. Vincendo potrebbero superare il Lecco fermo a quota 44.