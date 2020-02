Simone Muratore, centrocampista della Juve Under 23, ha commentato la partita pareggiata 0-0 dai bianconeri guidati da Pecchia contro il Pontedera al sito ufficiale del club: "C'è un po' di amarezza. Secondo me abbiamo fatto una buona partita, uscendo bene nel secondo tempo. Sapevamo che loro erano imbattuti in casa e di conseguenza sarebbe stata tosta, ma ci abbiamo provato fino alla fine. Non siamo riusciti a portare a casa i tre punti, ma abbiamo comunque fatto una buona prestazione. Questo è un campionato difficile, combattuto e noi andiamo in campo sempre per vincere".