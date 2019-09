Fabio Pecchia e Cristian Brocchi, allenatori di Juventus Under 23 e Monza si sono già sfidati cinque volte in carriera, tre in campo e due in panchina. La prima volta che i due allenatori si sono sfidati era il 25 marzo 2000. Quel giorno allo stadio delle Alpi si giocava Torino-Verona con i gialloblù con cui giocava Brocchi che vinsero per 3-0. Poi il 10 marzo 2002, Bologna-Milan, con vittoria a sorpresa dei rossoblù di Pecchia per 2-0. La stagione successiva il Milan di Brocchi battè 2-0 il Como. Da allenatori si sono incrociati nella stagione 2016/17: Brescia-Verona 0-1 e Verona-Brescia 2-2. In panchina contro Brocchi, Pecchia non ha mai perso.