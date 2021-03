Dopo gli elogi dei mesi passati, la Juve U23 sta vivendo un momento di flessione importante, culminato con l'umiliazione patita sul campo del Lecco nel weekend. I bianconeri, infatti, sono usciti dal campo a testa bassa dopo aver subito addirittura un poker, che rischia di minare la fiducia dei ragazzi di Zauli. Come racconta Calciomercato.com, ciò però non cambia gli obiettivi stagionali della squadra: i playoff. Per CM, Il club resta fiducioso e il progetto non è in discussione: non sarà certo una brutta sconfitta a cancellare quanto di buono fatto in questi anni.