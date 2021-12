Miglior giovane del girone di andata di Lega Pro. Questo il riconoscimento attribuito da Eleven Sports a Fabio, centrocampista classe 2003 dellaprotagonista di un'ottima prima metà di stagione con la formazione di Lamberto Zauli. Come si ricorderà, il giocatore si è meritato anche l'esordio in prima squadra (e in Champions League) contro il Malmö. Tra il campionato di Serie C e la Coppa Italia, invece, ha segnato quattro reti.