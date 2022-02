È bastato un gol di Fabio Miretti, centrocampista della Juve Under 23, alla Nazionale azzurra Under 19, che quest'oggi ha battuto i pari età della Turchia in una partita amichevole, la prima di quest'anno dopo lo stop dovuto alla pandemia. Una bella soddisfazione per il giovane bianconero, freddo nel realizzare un calcio di rigore concesso nel corso del primo tempo. Miretti, ad ogni modo, non è il solo bianconero ad essere stato convocato da mister Carmine Nunziata: con lui anche i compagni Gabriele Mulazzi, Riccardo Turicchia, Luis Hasa e Tommaso Maressa.