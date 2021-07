Giornate di festa per l'allenatore dell'Lamberto, che oggi compie cifra tonda: 50 anni. A questo si aggiunge il rinnovo di contratto con lae la stagione che sta per ricominciare: lunedì, infatti, la squadra si ritroverà per il primo allenamento del nuovo anno. Maxi festa per lui, quindi, che attraverso il proprio profilo Instagram ha condiviso le foto dei festeggiamenti con famiglia e amici.