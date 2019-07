David Okereke è a un passo dall'addio allo Spezia, dopo essere stato protagonista di un'ottima stagione in Serie B, tanto da finire anche nel mirino della Juventus. I bianconeri, però, non hanno affondato il colpo e ora il talentuoso attaccante è a un passo dal trasferimento al Bruges in Belgio. Al suo posto, i liguri pensano a Stephy Mavididi, centravanti della Juventus Under 23, che potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione. Lo riporta SerieBNews.