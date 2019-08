Edoardo Masciangelo, nato a Roma nel 1996, terzino sinistro della Juventus Under 23 è un nuovo giocatore del Pescara. Le società hanno raggiunto l’accordo ed il giocatoresi trasferisce in Abruzzo con la formula del prestito secco. Masciangelo ha disputato due stagione di Serie C con l’Arezzo ed una con il Piacenza prima di trasferirsi in Svizzera tra le file del Lugano. Con la Juve Under 23 il giocatore ha messo a referto 13 presenze. Nella giornata di ieri la società bianconera ha dato il nulla osta ed il terzino ha potuto svolgere il primo allenamento sotto la direzione di Luciano Zauri. Masciangelo è pronto quindi ad iniziare la sua prima esperienza in Serie B.