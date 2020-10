Alejandro Marques è il padrone dell'attacco della Juve Under 23 targata Lamberto Zauli e nell'ultima partita contro la Giana Erminio ha incantato con un gol in rovesciata. Ecco cos'ha dichiarato ai canali ufficiali della Juventus: "Ho cominciato a giocare quando avevo 5 anni, in Venezuela. Ho partecipato a tornei internazionali, tra cui due a Barcellona dove poi mi sono trasferito: prima all'Espanyol, poi al Barça. Un sogno diventato realtà, poi la Juventus si è interessata a me l'anno scorso, prima della mia scadenza del contratto. Un grande orgoglio, sono davvero felice di essere qui ora. È come stare in una grande famiglia, è splendido. Le persone qua vivono il calcio in maniera più passionale che in Spagna. Lì poi il calcio è più improntanto al possesso palla, qua si punta di più sulla preparazione atletrica e l'intensità."



GIOCATE E IDOLI - "Mister Zauli è passionale e tira fuori il massimo da noi cercando di fare il meglio per la squadra. La rovesciata? La provavo spesso in allenamento a Barcellona e lo faccio spesso pure qui alla Juve, ma non avevo mai trovato l'occasione di farlo in partita. Quando ho visto quel cross, non ci ho pensato due volte. Sì, ho anche commesso un errore ma non ho perso fiducia in me stesso e ho recuperato portando la squadra alla vittoria. Il mio obiettivo, come per tutti, è dare il massimo. Il modello è Cristiano Ronaldo, non tanto per il gioco (è praticamente il migliore) ma per la dedizione al lavoro. È come vivere un sogno, è mostruoso poter lavorare con CR7 e imparare da lui. E poi penso di somigliare a Lewandowski, osservo i suoi movimenti e il modo di giocare."