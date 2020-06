Ettore Marchi, attaccante della Juve Under 23, parla a TrgMedia della finale di Coppa Italia di Serie C in programma sabato 27 contro la Ternana: “Vogliamo vincere, sarebbe un primo trofeo importante per il progetto di questa seconda squadra. C'è il massimo rispetto per le Fere, una realtà importante, con ambizioni fondate e individualità di grande spessore. A Vinovo l'ambiente è fantastico, mi sento fortunato a questa età di aver potuto maturare esperienze rilevanti con apparati dirigenziali che tra Monza e Torino sono di altissimo livello. Giocare contro una squadra umbra è particolare, anche se dopo il calcio d'inizio pensi solamente ai tuoi colori. Per me il derby è sempre stato quello col Gualdo, non a caso ho esordito nel Gubbio proprio contro di loro”.