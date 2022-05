Le parole di Giovanni Manna, responsabile della Juventus Under 23 ai canali ufficiali del club:



"Sicuramente c'è delusione per quanto riguarda il mancato passaggio del turno, ma il percorso che hanno compiuto questi ragazzi è stato straordinario e noi dobbiamo essere orgogliosi. Questo gruppo è composto da ragazzi di enormi qualità, tecniche, ma soprattutto umane e sono sicuro che partite come quelle che abbiamo affrontato nei playoff sono state per loro un motivo di enorme crescita. Abbiamo cullato un grande sogno, ma il nostro principale obiettivo era quello di fare crescere i nostri ragazzi e direi che ci siamo riusciti alla grande. Questa stagione sia con l'Under 23 che con l'Under 19 siamo andati a un passo da due traguardi straordinari e questo è sintomo di quanto la Juventus dedichi attenzioni al suo settore giovanile. Questa sera torniamo a casa con l'amaro in bocca, ma fieri del nostro cammino".