Intervenuto ai microfoni di JTV, il manager della Juve Under 23 Giovanni Manna ha parlato anche dei giovani messi a disposizione della prima squadra. Ecco il pensiero del dirigente: "Lavoriamo in funzione di questo e speriamo che in futuro ci siano molti più ragazzi che possano fare questo percorso. Quando in Champions League gioca De Winter, o Miretti esordisce è un’emozione che non si può spiegare, è una grande soddisfazione. Eravamo consapevoli di essere arrivati alla fine di un percorso per alcuni ragazzi l’anno scorso. Avevamo tanti giocatori in Primavera, dove è stato fatto un ottimo lavoro, e per questo abbiamo deciso di valorizzarli. Siamo contenti, speriamo di poterlo fare anche in futuro. Quest’anno avevamo giocatori di grande qualità, infatti sono riusciti a bruciare le tappe. Miretti, Soulé, De Winter e Aké sono stati spesso a disposizione della prima squadra, e questo è un motivo di grande orgoglio. Noi lavoriamo al servizio della prima squadra, c’è un grande scambio di calciatori. Siamo a completa disposizione e si cerca di lavorare in modo funzionale".