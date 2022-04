Giovanni Manna, manager della Juve Under 23, ha rilasciato una lunga intervista a JTV a pochi giorni dalla prima sfida dei play-off, che vedrà i bianconeri affrontare il Piacenza. Ecco le sue parole sul match di domenica: "Dobbiamo essere liberi, tranquilli e non vivere la pressione del risultato, quella di dover raggiungere per forza un obiettivo. Questo non ci aiuterebbe. Dobbiamo vivere ogni partita come una gioia. Il bilancio penso sia positivo come negli anni passati, il nostro obiettivo è quello di formare i calciatori in vista della prima squadra".

E sui mesi appena trascorsi: "È stata una stagione positiva, abbiamo fatto il record di punti, potevamo fare anche meglio, ma siamo abbastanza soddisfatti di quello che è stato fatto finora. Siamo consapevoli di essere diversi, di essere dei precursori, lo abbiamo dimostrato con l'U23 ma anche con la Primavera, dove scegliamo di giocare senza fuori quota. Per noi è un grandissimo trampolino di lancio. Abbiamo una grande base solida italiana e abbiamo riscontro sul campo del fatto che i ragazzi crescono. L'importante è che diamo loro anche la possibilità di sbagliare, i ragazzi questo lo sanno e sono sicuro che con il tempo riusciremo a trarre dei grandi benefici da questo progetto".