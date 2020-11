Un'intensa ondata di maltempo sta investendo da giorni l'intera Sardegna. Tra le zone più colpite c'è la parte orientale dell'isola, Olbia e dintorni compresi. L'allerta è generale e da tutta la regione arrivano immagini sconfortanti di paesi allagati, dighe che straripano e fiumi di fango. Domani la Juventus Under 23 dovrebbe scendere in campo proprio a Olbia, contro la squadra di casa. Secondo quanto raccolto dalla redazione de ilBianconero, però, in questo momento le strade della parte sud del capoluogo sardo sarebbero state interamente chiuse dalla protezione civile a causa degli allagamenti. Lo stadio Bruno Nespoli si trova nel centro della città e al momento non è direttamente coinvolto nella chiusura. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime ore e sperare che il tempo migliori in tutta la Sardegna.