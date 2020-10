La Juventus Under 23 è tornata alla vittoria contro la Lucchese e il tecnico in seconda, Mirko Conte, è intervenuto in conferenza stampa per raccontare il match e il periodo difficile dei bianconeri. Queste le sue parole: 'La partita è stata difficile, oltre alle qualità tecniche abbiamo messo in campo un grande carattere e voglia. Sotto questo aspetto abbiamo fatto un enorme passo in avanti, soprattutto se si considera l'età media della squadra. Abbiamo la giusta fame e averla mostrata oggi è la soddisfazione più grossa, oltre ai tre punti importanti per morale e classifica. Le assenze ci stanno portando a dare tutti qualcosa in più. Mercoledì affronteremo il Como e ci aspettiamo un'altra partita importante'.