La Juventus Under 23 esce dal Moccagatta di Alessandria con un punto in tasca. Troppo poco visto che l’avversaria, la Lucchese fanalino di coda del girone A di Serie C, era decisamente alla portata. I bianconeri si fanno infilare in una delle poche azioni realmente pericolose degli ospiti e nonostante mantengano il pallino del gioco faticano tremendamente a finalizzare: problema già visto contro la Pro Vercelli. Nella seconda parte della ripresa, la Juve non ha avuto la forza e la motivazione di attuare un vero e proprio assedio: è mancata la voglia e la cattiveria per vincere.





IL TABELLINO



Juve Under 23-Lucchese: 1-1



Marcatori: (Bianchi 45', Marques 64')



Juve Under 23 (4-4-2): Nocchi; Barbieri (Brighenti 60'), Capellini, Gozzi, De Marino; Akè, Leone, Ranocchia (Dabo 46'), Felix Correia (Del Sole 79'); Marques, Rafia (Compagnon 60'). ​A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Alcibiade, Delli Carri, Cerri. ​All. Zauli

Lucchese (3-5-2): Biggeri; Panariello, Nannelli, Bianchi, Panati (Maestrelli 68'), Solcia, Meucci, Adamoli, Pellegrini, Petrovic, Zennaro (Kosovan 68'). A disp. Forciniti, Pozzer, Lo Curto, Cruciani, Dalla Bernardina, Bartolomei, Benassi, Scalzi, De Vito, Galardi. All. Lopez



Ammonizioni: (Solcia (L) 8', Ranocchia (J) 37', Meucci (L) 65', Biggeri (L) 81', Pellegrini (L) 91')



Arbitro: ​Sig. Kumara della sezione di Verona



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



FISCHIO FINALE



85' - OCCASIONE LUCCHESE, bravo Nocchi ad anticipare tutti in area su un pallone tagliato dentro



73' - OCCASIONE LUCCHESE, brutta palla persa da Capellini, Kosovan icrocia il tiro e sfiora il palo



66' - Brighenti devia in rete un colpo di testa di Akè già indirizzato in porta: il gol viene annullato per fuorigioco dell'attaccante



64' - GOL JUVENTUS, cross al bacio di Akè, Marques di testa in area piccola non fallisce



56' - Palla in mezzo di Barbieri che ttraversa la linea di porta ed esce senza trovare deciazioni



46' - OCCASIONE LUCCHESE, girata di Petrovic che sfiora il raddoppio



46' - Via al secondo tempo



INTERVALLO



45' - GOL LUCCHESE, parata di Nocchi, pallone che rimane nell'area piccola e Bianchi è il primo a fiondarsi e segnare



39' - OCCASIONE JUVE, Marques approfitta di un errore della difesa della Lucchese per involarsi in area, a tu per tu con il portiere si lascia ipnotizzare da Biggeri



37' - Ammonito Ranocchia. Diffidato, salterà la prossima sfida contro il Lecco



27' - Palla in verticale in area deliziosa di Rafia, Aké arriva in ritardo e viene anticipato



26' - Tiro cross di Leone che sfiora la traversa



24' - Aké prova a sorprendere il pallone con un tiro al volo dalla distanza, palla che non centra lo specchio



18' - OCCASIONE LUCCHESE, palla in mezzo pericolosa degli ospiti, bravissimo De Marino in diagonale ad anticipare tutti e spazzare



16' - OCCASIONE JUVE, classica azione di Correia che parte dalla sinistra per accentrarsi, la sua conclusione dal limite viene deviata sul più bello



8' - Ottimo intervento di Gozzi che stoppa un contropiede pericoloso della Lucchese



5' - Magia di Rafia che entra in area, cade su contatto ma l'arbitro non ravvisa il fallo



0' - Via al match!