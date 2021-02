IL TABELLINO



Juve Under 23-Lucchese: 1-1



Marcatori: (Bianchi 45', Marques 64')



Juve Under 23 (4-4-2): Nocchi; Barbieri (Brighenti 60'), Capellini, Gozzi, De Marino; Akè, Leone, Ranocchia (Dabo 46'), Felix Correia (Del Sole 79'); Marques, Rafia (Compagnon 60'). ​A disp. Bucosse, Raina, Rosa, Alcibiade, Delli Carri, Cerri. ​All. Zauli

Lucchese (3-5-2): Biggeri; Panariello, Nannelli, Bianchi, Panati (Maestrelli 68'), Solcia, Meucci, Adamoli, Pellegrini, Petrovic, Zennaro (Kosovan 68'). A disp. Forciniti, Pozzer, Lo Curto, Cruciani, Dalla Bernardina, Bartolomei, Benassi, Scalzi, De Vito, Galardi. All. Lopez



Ammonizioni: (Solcia (L) 8', Ranocchia (J) 37', Meucci (L) 65', Biggeri (L) 81', Pellegrini (L) 91')



Arbitro: ​Sig. Kumara della sezione di Verona