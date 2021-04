Le parole di Moreno Longo, tecnico dell'Alessandria, nel post della partita vinta 2 a 0 contro la Juventus Under 23: "Sono soddisfatto per la prestazione, non era facile dare continuità contro un avversario di livello come la Juve Under 23. Io giocatori sono stati bravi a calarsi nella partita con un atteggiamento volenteroso e la vittoria è arrivata con grande merito. Erano una squadra da affrontare con rispetto e umiltà. Avevano le potenzialità per metterci in difficoltà, l'umiltà deve essere alla base della nostra mentalità".