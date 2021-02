1







di Marco Amato

La Juve Under 23 batte nettamente il Livorno per 6 a 0. Ottima prestazione complessiva della squadra di Zauli che dimostra di non avere scorie da smaltire dopo la brutta sconfitta di Como. Ci pensa Brighenti a sbloccare il match quando la partita appare bloccata. Si mette in mostra Aké che alla prima da titolare piazza due assist. Dietro Dragusin offre una prestazione dominante. Molto bene anche Felix Correia che sulla fascia è uno spauracchio per la difesa amaranto.





BUCOSSE 7 – Quando il Livorno riesce a trovare lo spazio per far male, davanti a sé trova un impeccabile Bucosse



DI PARDO 7 – Diversi anticipi e ripartenze, trova praterie davanti a sé e le sfrutta bene



CAPELLINI 6.5 – Preciso nel chiudere gli spazi e nel far ripartire



DRAGUSIN 7.5 – Sempre in anticipo sull'avversario, tosto nei tackle: un muro invalicabile. Riscatta pienamente la brutta prestazione offerta contro il Como



DE MARINO 6.5 – Comincia bene, peccato per un paio di sbavature con palla sui piedi che ne abbassano il voto (Dal 67' ROSA 6.5 - non rischia nulla ed è autore di una buona prova)



AKE 7.5 – Un diesel: borbotta all'accensione con qualche dribbling tentato e non riuscito. Poi sale di giri e offre ai compagni due assist (Dal 62' COMPAGNON 7 - Entra e bagna l'esordio con il gol: di più non poteva desiderare)



LEONE 6.5 – Partita senza grossi errori ma fatica un po' a prendere le redini della squadra e a dettare i tempi (Dal 77' RANOCCHIA 6.5 - Entra in una fase di gioco dove bisogna solo gestire palla e addormentare il match, ha le caratteristiche per farlo)



PEETERS 7 – Sporca la manovra avversaria, ci mette sempre il piede e non permette che il Livorno possa avere fluidità quando attacca (Dal 62' BARRENECHEA 6.5 - Minuti importanti tra i professionisti per uno dei valori aggiunti della Juve Primavera)



CORREIA 8 – Con un'azione delle sue: rientro sul destro e tiro a giro, propizia la rete dell'1 a 0. Freddo e preciso nel segnare il 4 a 0. Nel vivo del gioco per tutto il match, la difesa amaranto non lo vede mai



BRIGHENTI 8.5 – Quando c'è bisogno di esperienza e di sbloccare un match dove non si trovano spazi: lui risponde sempre presente. Il secondo gol, girata di testa con spalle alla porta, è un bellissimo gesto tecnico. Dà il via alla goleada (Dal 62' PECORINO 7 - Prima rete bianconera di opportunismo puro)



MARQUES 7 – Si vede poco ma nell'azione del gol è perfetto, stop a seguire che spiazza la difesa avversaria e conclusione precisa davanti il portiere



All. ZAULI 8 - La squadra c'è e risponde prontamente alla brutta sconfitta di Como: prestazione perfetta e avversari annullati