Ultimo appuntamento di regular season per la Juventus Under 23. I giovani bianconeri scendono in campo oggi, tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria, per affrontare il Legnago, ultimo in classica ma ancora appeso alla speranza di raggiungere i playout ed evitare la retrocessione diretta in Serie D. La squadra di Zauli, invece, ha già strappato il pass per i playoff.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Boloca, Riccio, Verduci; Sersanti, Palumbo, Leone, Anzolin; Compagnon, Iocolano; Da Graca. A disp. Raina, Siano, De Winter, Barbieri, Sekulov, Sekularac, Maressa, Soulé, Cudrig, Lipari, Cotter. All. Zauli

Legnago: In attesa



Arbitro: Sig. Saia di Palermo



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: