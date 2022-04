IL TABELLINO



Juventus-Legnago: 3-2



Marcatori: (Contini 57', 72', Compagnon 63', Cudrig 85', Da Graca 89')



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Israel; Boloca (De Winter 84'), Riccio, Verduci (Barbieri 63'); Sersanti (Lipari 84'), Palumbo (Cudrig 63'), Leone, Anzolin; Compagnon, Iocolano (Soulé 63'); Da Graca. A disp. Raina, Siano, Sekulov, Sekularac, Maressa, Cotter. All. Zauli

Legnago: Corvi, Ricciardi, Bondioli, Yabre, Sgarbi (Rolim 71') (Zanetti 77'), Bruno (Pitzalis 70'), Contini, Lollo, Giacobbe, Buric (Lazarevic 63'), Gasparetto. A disp. Enzo, Rossini, Rossi, Pellizzari, Stefanelli, Meneghetti, Maggioni. All. Colella.



Ammonizioni: 2 Lollo (L), Barbieri (J), Yabre (L)



Espulsioni: Lollo (L)



Arbitro: Sig. Saia di Palermo