Dopo la doppia sconfitta contro il Sudtirol, lascende da Bolzano per tornare al Moccagatta e ospitare ildell'ex(che abbiamo intervistato su ilBianconero). Grande voglia di riscatto, quindi, per i giovani bianconeri che puntano a risalire la classifica.: 0-0: Israel; Akè, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti, Palumbo, Sersanti; Soulè; Pecorino, Da Graca.​. Garofani, Daffara, Leo, Fiumanò, Leone, Compagnon, Zuelli, Nicolussi Caviglia, Sekulov, Cudrig.​. Zauli: Pissardo; Celjak, Marzorati, Battistini, Enrici; Morosini, Kraja, Masini; Iocolano, Mastroianni, Zambataro.. Ndiaye, Galli, Lora, Lakti, Ganz, Petrovic, Purro, Di Munno, Merli Sala, Sparandeo, Tordini, Buso.. Zironelli.​​: Sersanti (J), Aké (J): SIg. Alberto Ruben Arena​ della sezione di Torre del Greco43' - GOOOL JUVE, Soulé riceve al limite, prende la mira e lascia partire un tiro a giro che si infila nell'angolino basso40' - Conclusione dentro l'area di Da Graca, il tiro termina tra le mani di Pissardo32' - Tiro dalla distanza di Soulé, potente ma centrale22' - Punizione dal limite, Iocolano fa tremare la traversa a Israel battuto14' - Calcia Miretti di potenza, palla alta di poco13' - Punizione a due dentro l'area del Lecco, retropassaggio e Pissardo prende con le mani10' - Gestisce bene il possesso palla la Juventus che, però, non riesce a trovare spazio negli ultimi metri- Si parte!