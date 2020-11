La Juventus Under 23, oggi, 1° novembre, è attesa da un'altra sfida: al Moccagatta arriva il Lecco nella gara valida per l’8a giornata del Campionato di Serie C, Girone A. Fischio d'inizio alle 15:00.Al momento, i bianconeri si trovano al decimo posto in classifica, a pari punti con la Pro Sesto. Dopo un ottimo avvio, gli uomini di Zauli hanno perso punti nelle ultime gare: il bottino parla di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in 6 partite totali. Con il Lecco, l'occasione di andare oltre una classifica modesta.