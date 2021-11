La Juventus Under 23 torna alla vittoria in campionato, che mancava dal 17 ottobre, e mette in campo una prestazione convincente, più che positiva. Di seguito le pagelle del match:- Impegnato poco e nulla, quando serve risponde sempre presente- Zauli ripete l'esperimento e lo schiera esterno basso: anche in questo caso non delude. In copertura è attento, fatica un po' a sfondare quando deve salire, soprattutto nel primo tempo, ma quando trova spazio diventa imprendibile. da segnalare una giocata clamorosa per servire Sekulov nella seconda parte della ripresa- Male contro il Sudtirol, decisamente meglio oggi. Bene in marcatura, sfiora anche il gol nel secondo tempo- Mette in fila, una dopo l'altra, prestazioni convincenti e solide. La crescita è a vista d'occhio e un messaggio a distanza per Allegri: "Sono pronto".- Attento a limitare le discese avversarie, un po' timido nello spingere- Tanti palloni persi, qualcosa che difficilmente si vede arrivare dai suoi piedi. La sensazione è che ci voglia ancora qualcosa per completare l'ambientamento in Serie C (Dall'85' LEONE s.v.)- Qualche sventagliata in verticale per accelerare la manovra, ma il suo apporto è limitato (dal 60'- Qualche sprazzo di luce, una buona mezz'ora)- Una prova di grandissima generosità e quantità. Strappa palloni come fossero erbacce, corre per tutto il campo e ha la lucidità per servire Soulé nell'occasione dell'1 a 0- Non comincia bene, prova a strappare ma spesso incespica o viene rimbalzato dalla difesa avversaria. Non si butta giù e, anzi, rilancia. Un gioiellino (o dovremmo dire una Joya?) permette alla Juve di sbloccare il risultato (Dall 85' CUDRIG s.v.)- Gioca qualche metro dietro Da Graca e tocca diversi palloni. La sufficienza arriva per la generosità, perchè anche in fase di non possesso rincorre gli avversari e rallenta il primo possesso. Con palla al piede, però, è troppo impreciso- Prendiamo il bicchiere mezzo pieno: 60 minuti nelle gambe che sono ottimi per il percorso di recupero. Davanti, però, polveri bagnate quest'oggi (Dal 60'- Con la sua dinamicità dà una mano a respingere il forcing avversario nel finale, divora un gol che avrebbe chiuso la partita)- Ottima la prova della sua squadra, che dimentica il doppio impegno contro la corazzata Sudtirol e riparte vincendo e convincendo