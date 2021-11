IL TABELLINOJuventus-Lecco: 1-0Marcatori: (Soulé 43')Juventus Under 23 (4-3-1-2): Israel; Akè, de Winter, Stramaccioni, Anzolin; Miretti (Leone 85'), Palumbo (Nicolussi Caviglia 60'), Sersanti; Soulè (Cudrig 85'); Pecorino, Da Graca (Sekulov 60').​ A disp. Garofani, Daffara, Leo, Fiumanò, Compagnon, Zuelli.​ All. ZauliLecco (4-3-3): Pissardo; Celjak, Marzorati (Merli Sala 60'), Battistini, Enrici; Morosini (Tordini 60'), Kraja, Masini; Iocolano, Mastroianni (Petrovic 84'), Zambataro. A disp. Ndiaye, Galli, Lora, Lakti, Ganz, Purro, Di Munno, Sparandeo, Buso. All. Zironelli.​​Ammonizioni: Sersanti (J), Aké (J), Stramaccioni (J), Merli Sala (L), Cudrig (J), Tordini (L), Celjak​ (L)Arbitro: SIg. Alberto Ruben Arena​ della sezione di Torre del Greco