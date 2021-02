La Juventus Under 23 oggi alle 17.30 affronta la Pro Vercelli nella 25^ giornata di Serie C Girone A. Un test fondamentale per la squadra di mister Zauli, chiamata finalmente a battere una big per dimostrare di essere all'altezza delle prime posizioni. Attualmente i bianconeri sono sesti a 39 punti, 10 in meno dal Como capolista (e vittorioso in entrambe le sfide contro la Juve in questo campionato). All'andata la Pro vinse 1-0 a Vercelli, oggi al Moccagatta di Alessandria (a proposito, pure i "grigi" hanno battuto la Juve all'andata) c'è da dare continuità alle rotonde vittorie contro avversari di una spanna inferiori rispetto alle suddette big, come Livorno e Albinoleffe, e sovvertire il ruolino contro le prime della classe, passato anche da ko col Renate e pari col Lecco.



ULTIME DI FORMAZIONE - L'indiscrezione lanciata da La Stampa parla di una possibile transizione da 4-4-2 a 4-2-3-1 in caso di titolarità di Rafia, ormai ripreso dall'infortunio al ginocchio destro del mese scorso. Si è ripreso anche Capellini, e figura tra i convocati Peeters, che quindi non andrà a Oporto con la prima squadra. Fuori invece all'elenco di Zauli i vari Dragusin, Fagioli e Di Pardo...