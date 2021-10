La Juventus Under 23 è chiamata a una doppia sfida di gran livello in Serie C: sia domani che mercoledì la squadra di mister Zauli sarà impegnata sul campo della capolista Sudtirol: si tratterà di una domenica di campionato e di un mercoledì di Coppa Italia di C. Un impegno a cui prepararsi nel migliore dei modi. Siete curiosi di dare una sbirciata all'allenamento di ieri della Juve U23?