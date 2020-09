Buona la prima ieri sera per la Juventus Under 23 di mister Lamberto Zauli. La seconda squadra bianconera ha iniziato il campionato di Serie C Girone A con una vittoria per 2-1 contro la Pro Sesto al Moccagatta di Alessandria. La rete di De Respinis nel primo tempo, propiziata da una dormita del portiere juventino Israel, è stata ribaltata nella ripresa da Di Pardo e Felix Correia, mattatore della rimonta con assist ed eurogol. La Juve su Twitter ha pubblicato il link alla gallery con tutte le foto della serata.