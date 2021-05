La Juventus Under 23 ha piazzato il primo colpo nella lunga maratona dei playoff di Serie C. A Busto Arsizio la squadra allenata da Zauli ha sconfitto la Pro Patria con un 3-1 in rimonta, in un match nel quale l'unico risultato a disposizione era la vittoria!

Un successo firmato da Ranocchia, Brighenti e Correia dopo l'iniziale vantaggio di Latte Lath.

Sui propri canali ufficiali la Juve ha diffuso le foto della partita: