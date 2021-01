Non si ferma la preparazione dell'#Under23.

La gallery dell'allenamento di oggi a Vinovo!https://t.co/sdWeMDqxHN pic.twitter.com/YETXDYpIBU — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 14, 2021

La Juventus Under 23 ha diramato sui canali ufficiali del club bianconero le immagini dell'allenamento di oggi a Vinovo. Una sessione che non ha avuto tra i protagonisti il mattatore della sfida di ieri sera della prima squadra contro il Genoa in Coppa Italia, Hamza Rafia, vittima di un infortunio ai legamenti del ginocchio. E una sessione fatale per il portiere Franco Israel, che si è rotto uno zigomo.