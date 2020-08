La Juventus Under 23 ha iniziato la nuova stagione a Vinovo con il primo allenamento agli ordini del nuovo allenatore Lamberto Zauli, promosso dalla Primavera. Il mister potrà così continuare nella seconda squadra della Juve il buon lavoro svolto coi giovani bianconeri (per la prima volta sono stati raggiunti gli ottavi di finale in Youth League). Il club sui propri canali ufficiali ha pubblicato le foto di questa prima sessione del 2020-2021. L'obiettivo è fare il meglio possibile al terzo anno di Serie C: quest'anno la promozione in B è sfumata nei playoff.